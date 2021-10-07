СБУ відкрила архіви зі спогадами очевидців про розстріли в Бабиному Яру

Опубліковані документальні спогади у збірнику «Бабин Яр. Спогади очевидців» киянки Надії Горбачової, яка на момент розстрілів жила поблизу Бабиного Яру

Документи доступні за посиланням, повідомляє пресслужба СБУ.

«Масові розстріли почалися 29 вересня 1941. За кілька тижнів там були закатовані і вбиті десятки тисяч безневинних дітей, жінок, чоловіків. Ми публікуємо спогади киянки Надії Горбачової, яка на момент розстрілів жила поблизу Бабиного Яру і стала вимушеним свідком тих страшних подій», – йдеться в повідомленні.