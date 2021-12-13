СБУ відповіла на заяву ФСБ про затримання сотні «українських радикалів» в Росії
У Росії заявили про «викриття 106 прихильників українського неонацистського молодіжного угруповання» в 37 регіонах країни. СБУ це назвала частиною скоординованої інформаційної операції.
Про це прес-служба СБУ повідомила у відповідь на запит РБК-Україна.
ЗСлужба безпеки України провела низку важливих спецоперацій і, зокрема, безпрецедентне викриття співробітників ФСБ, котрі здійснювали хакерські атаки на державні органи України, російська сторона намагається будь-що дискредитувати СБУ, вважають українські спецслужби.
Ще одна мета Росії — підтримати рівень напруги в інформаційному полі та створити видимість «ефективної роботи» ФСБ для внутрішньої аудиторії РФ, повідомили в СБУ.
«Тож нинішні заяви Федеральної служби безпеки є частиною скоординованої інформаційної операції, котру варто розглядати виключно через призму гібридної війни», — йдеться у відповіді на запит видання.
Нагадаємо, у Росії заявляють про затримання більше ста «українських радикалів».