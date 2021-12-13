СБУ відповіла на заяву ФСБ про затримання сотні «українських радикалів» в Росії

У Росії заявили про «викриття 106 прихильників українського неонацистського молодіжного угруповання» в 37 регіонах країни. СБУ це назвала частиною скоординованої інформаційної операції.

Про це прес-служба СБУ повідомила у відповідь на запит РБК-Україна.