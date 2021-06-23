СБУ викрила чергову нову корупційну схему в Укрзалізниці: збитки бюджету становили до 1 млн грн щомісяця

СБУ викрила новий корупційний механізм в АТ «Укрзалізниця». Одна із філій товариства, яка займається видобутком і продажем щебню, продавала його лише «потрібним» клієнтам. Щомісяця «прибутки» ділків становили, у середньому, мільйон гривень. Схема діяла майже пів року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

Співробітники СБУ встановили, що організував схему керівник виробничого підрозділу філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця».

Посадовець вимагав хабарі від бізнесменів з будівельної галузі. За неправомірну вигоду він «гарантував», що щебінь продаватимуть саме їм. Усе це в обхід прозорих процедур. При чому торгівля йшла оптовими партіями.

Для передачі грошей організатор оборудки залучив посередника.

Співробітники СБУ задокументували факт одержання учасником схеми частини хабара. Правоохоронці затримали посередника у Києві під час передачі чергової частини неправомірної вигоди у розмірі 87 500 грн.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи поєднані з вимаганням неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

У межах кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення про підозру організатору оборудки.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно зі слідчими Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві та за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва.