СБУ викрила чиновників на корумпованому збагаченні через експлуатацію природних ресурсів України

Служба Безпеки України проводить системну роботу з викриття корупційних схем, за якими чиновники збагачуються на природних ресурсах.

Так на Луганщині за матеріалами СБУ апеляційний господарський суд повернув державі земельну ділянку рекреаційного призначення площею 2 гектари і вартістю майже 4 млн грн. А на Одещині СБУ викрила корупційну схему, організовану начальником охорони національного парку.

Викрита «схема» на Луганщині:

Кілька років впливовий бізнесмен, через потурання чиновників, використовував для власного збагачення елітний відпочинковий комплекс, незаконно збудований на ділянці рекреаційного призначення.

За даними перевірки, проведеної співробітниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, Кремінська райдержадміністрація кілька років тому уклала договір з однією із місцевих комерційних структур. Відповідно до угоди підприємство отримало у користування на правах оренди ділянку, розташовану у рекреаційній зоні Кремінських лісів.

Попри те, що за законом такі землі мають використовуватись виключно для організації оздоровлення та відпочинку населення, керівництво підприємства-орендаря перетворило їх на закриту елітну відпочинкову зону з гостьовими будинками, басейном та господарськими спорудами.

Наразі договір довгострокової оренди між Кремінською РДА та приватною фірмою розірвано.

Апеляційна судова інстанція задовольнила позов Луганської обласної прокуратури та зобов’язала комерційну структуру звільнити земельну ділянку рекреаційного призначення від об’єктів самовільної забудови та повернути її у розпорядження держави.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводилися спільно з Національною поліцією та Держгеокадастром за процесуального керівництва прокуратури.

Викрита «схема» в Одеській області:

Співробітники СБУ викрили і ліквідували схему незаконного збагачення, організовану начальником відділу держохорони природно-заповідного фонду Ніжньодністровського національного природного парку.

Чиновник, який відповідно до посадових інструкцій мав би сприяти збереженню і відновленню екосистеми заповідника, натомість склав «таксу» за її браконьєрське знищення.

За даними слідства, зловмисник налагодив корупційну схему отримання хабарів з підлеглих працівників парку. До їх «посадових обов’язків» він долучив збір коштів з місцевих рибалок, які здійснюють браконьєрський вилов риби на території заповідника. Щомісячна «такса» з одного працівника становила до 10 тис. грн. Відмова від цієї «повинності» загрожувала звільненням.

Оперативники СБУ затримали зловмисника після отримання чергового «траншу» у 14 тис. грн переказом на банківську картку від одного з працівників парку. Раніше задокументовано факт отримання цим же посадовцем від свого підлеглого 8 тис. грн готівкою.

Тривають слідчі дії для встановлення причетності інших посадовців до функціонування протиправної схеми.

Викриття зловмисника проводило УСБУ в Одеській області спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованим у м. Миколаїв, за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

СБУ