СБУ викрила двох іноземців на спробі створення в Україні осередку міжнародного терористичного угруповання неонацистів

Служба безпеки України попередила спробу створення у нашій державі осередку міжнародного неонацистського угруповання, яке причетне до вчинення у різних країнах світу терористичних проявів на расовому ґрунті з використанням саморобних вибухових пристроїв.

Оперативники спецслужби встановили двох іноземних громадян, які прибули в Україну для вербування місцевих жителів до лав екстремістів. Свою протиправну діяльність іноземці здійснювали у Києві, Харкові та Львові.

Вони також підготували відеоролик, в якому пропагували ідеї неонацизму і закликали громадян до вчинення особливо тяжких злочинів, у тому числі вбивств і терактів. Для поширення цього відео представники угруповання залучили учасників спеціалізованих спільнот у соцмережах.

Встановлено, що іноземці намагалися вступити до одного з українських військових підрозділів для здобуття бойового досвіду, який представники угруповання планували використовувати у протиправній діяльності.

Співробітники СБУ своєчасно викрили і задокументували всі спроби міжнародних екстремістів створити свою «філію» у нашій країні.

Службою безпеки України на підставі положень Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» винесено рішення про примусове повернення вербувальників до країни походження з подальшою забороною в’їзду в Україну терміном три роки.

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Служба безпеки України