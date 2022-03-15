СБУ викрила хакера, який забезпечував окупантам мобільний зв’язок в Україні
Служба безпеки України затримала хакера, який забезпечував окупантам мобільний зв’язок в Україні.
За допомогою цього колаборанта ворог:
- анонімно здійснював телефонні дзвінки з РФ на мобільні телефони загарбників в Україні;
- розсилав українським силовикам і державним службовцям СМС із пропозиціями здатися і перейти на бік окупантів;
- передавав команди і вказівки передовим групам російських загарбників.
Як встановила СБУ, за один день через цього хакера проходило до тисячі дзвінків. Значна частина з них – від вищого керівництва ворожої армії.
Наразі колаборанта затримано, в нього вилучене все обладнання. Зловмиснику оголошено про підозру.
Він відповідатиме за усією суворістю закону. Бо на ньому – кров десятків, а то і сотень убитих українців.
Працюємо далі! Слава Україні!Tweet