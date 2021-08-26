СБУ викрила кібершахраїв, які «обійшли» захист українських мобільних операторів і використовували технологію анонімних дзвінків

Кіберфахівці СБУ викрили та блокували діяльність шахраїв, які «обійшли» захист українських мобільних операторів у технології міжнародної телефонії. Зловмисники користувалися пристроями, які дозволяли робити міжнародні дзвінки під виглядом місцевих. Таким чином кіберзлодії гарантували своїм клієнтам повну анонімність при закордонних дзвінках. За оперативними даними, щомісяця ділки заробляли майже $20 тис.

У ході слідства встановлено, що зловмисниками виявилися мешканці Одеси. Вони заволоділи спеціалізованим телекомунікаційним обладнанням і програмним забезпеченням, яке дозволяло перенаправляти канали мобільного зв’язку.

Дзвінки, які робилися за цією технологією, забезпечували повну анонімність і могли використовуватися для нанесення шкоди інтересам держави.

Для забезпечення «конспірації» ділки розмістили допоміжне обладнання в автомобілях місцевих таксистів, які постійно змінювали місцезнаходження, та імітували діяльність реальних абонентів.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів та в їхніх автомобілях вилучено комп’ютерну техніку зі встановленим спеціальним програмним забезпеченням, телекомунікаційне обладнання (GSM-шлюзи, GSM-модеми, SIM-банки), sim-карти операторів мобільного зв’язку та чорнову документацію, що підтверджує протиправну діяльність.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України встановлюються всі обставини протиправних дій та причетні особи. Триває досудове слідство.

Операція проводилась силами Управління СБУ в Одеській області за координації Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ, СУ ГУНП в Одеській області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

СБУ