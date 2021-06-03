СБУ викрила медика, який вимагав хабарі з учасників АТО/ООС за оформлення інвалідності (відео)

СБУ викрила медика Львівського обласного госпіталю ветеранів на вимаганні хабарів. За «грошову винагороду» зловмисниця допомагала у оформленні інвалідності для учасників АТО/ООС, а у деяких випадках вимагала гроші навіть із тих осіб, які мали законні підстави на отримання інвалідності.

Оперативники спецслужби встановили, що корупційна схема працювала ще на етапі формування первинних документів. На свої «послуги» зловмисниця встановила різні розцінки. Зокрема, задокументовано, що вона оцінила зміну групи інвалідності пораненому бійцю у $8 тис.

Правоохоронці затримали жінку згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання всієї суми неправомірної вигоди від учасника бойових дій.

У ході санкціонованих слідчих дій за місцями роботи та проживання зловмисниці правоохоронці виявили папки з документами бійців АТО та чорнові записи.

Затриманій планується повідомити про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Готується клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу.

Перевіряється причетність до протиправної діяльності інших посадових осіб госпіталю, військового комісаріату та МСЕК м. Львів.

Викриття здійснювали оперативники УСБУ спільно зі слідчими ГУ Нацполіції у Львівській області під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

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СБУ