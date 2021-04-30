СБУ викрила механізм розкрадання посадовцями продукції «Укргазвидобування» на понад ₴4 млн.

На Полтавщині Служба безпеки України викрила масштабну схему розкрадання чиновниками скрапленого газу держпідприємства АТ «Укргазвидобування». За попередніми оцінками, дії посадовців завдали збитків державі на понад 4 млн грн.

За даними досудового слідства, товариство реалізовувало продукцію комерційним структурам, які перемагали у тендерах.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці Укргазвидобування завантажували ємності комерсантів на 4-6 тонн більше, ніж офіційно придбаної продукції. Для прикриття оборудки організатори підробляли офіційну документацію держструктури.

Потім бізнесмени нелегально перепродавали паливо на АЗС у кількох областях України. За попередніми даними, лише за перший квартал 2021 року через корупційну схему організатори оборудок викрали майже 200 тонн скрапленого газу на загальну суму майже 4 млн грн.

Правоохоронці затримали ділків «на гарячому» під час завантаження двох автоцистерн на об’єкті АТ «Укргазвидобування». У ході проведення слідчих дій на робочому місці та у місцях проживання посадовців товариства вилучено:

понад 2,2 млн грн готівки;

обладнання для «зливу» скрапленого газу;

чорнову документацію щодо незаконно реалізованої продукції;

вантажні транспортні засоби;

50 тонн скрапленого газу.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії. За результатами їх проведення причетним особам планується пред’явити підозру за статтею 191 Кримінального кодексу України.

Операція проводилась спільно з Полтавською обласною прокуратурою, СУ ГУНП у Полтавській області за сприяння працівників безпеки ПАТ «НАК «Нафтогаз України» та Управління поліції охорони у Полтавській області.

СБУ