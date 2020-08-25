СБУ викрила посадовців обласної судової адміністрації, які незаконно нарахували собі зарплатню

Співробітники Служби безпеки України викрили на службових підробках і незаконній виплаті зарплати начальника територіального управління Державної судової адміністрації в Рівненській області та його заступника.

За попередньою версією слідства, керівник неправомірно отримував зарплату за начебто відпрацьовані робочі дні. Насправді ж він тривалий час перебував в особистих справах поза межами області і жодних службових обов`язків не виконував.

Отримати зарплату йому допомогли заступник і кілька підлеглих, які підробили табель обліку робочого часу.

Наразі обом посадовцям повідомлено про підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України. Їм інкримінують привласнення та службове підроблення, вчинене за попередньою змовою.

Тривають слідчі дії. Перевіряються інші факти щодо зловживань посадовців.

Служба безпеки України