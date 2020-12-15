СБУ викрила прикордонників, які організували контрабанду товарів з Білорусі

«Кришуванням» займалися посадовці одного з прикордонних пунктів на Рівненщині. Завдяки їхній допомозі товари ввозилась в Україну через так званий «зелений кордон». Потім вони зберігались в одному з державних лісгоспів і перепродавались по всій країні.

Правоохоронці задокументували отримання грошей військовослужбовцями прикордонної служби, а також надання хабарів посадовцю ДПСУ. Кількох фігурантів затримали «на гарячому».

Серед вилученої під час обшуків незаконно ввезеної з Білорусі продукції: 75 тисяч пачок цигарок і бурштин-сирець вагою майже 5 кілограмів.

Крім того, правоохоронці попередили контрабанду через митну територію України ще 225 тисяч пачок іноземних цигарок.

Служба безпеки України