СБУ викрила столичну фармкомпанію на фінансуванні бойовиків «днр» через аптечний бізнес у Донецьку

Служба безпеки ліквідувала ще один канал фінансування незаконних збройних формувань на сході нашої держави. В ході контррозвідувальної операції у Києві заблоковано діяльність комерційної структури, яка перерахувала до «бюджету» так званої «днр» майже 8 млн грн.

Гроші надходили до окупаційної адміністрації у вигляді сплати «податків» від мережі аптек, які працюють на території ОРДЛО.

Одержані кошти ватажки терористів використовували для матеріально-технічного забезпечення угруповань, які беруть участь у повномасштабній агресії рф проти України.

Встановлено, що до протиправної діяльності причетні двоє керівників київського підприємства, які володіли понад 50 аптеками у тимчасово окупованому Донецьку. Вони здійснили «перереєстрацію» торговельних точок, щоб вести незаконний бізнес.

У столичному офісі ділків правоохоронці виявили докази фінансово-господарської діяльності у так званій «днр».

Наразі обом організаторам оборудки повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Заходи з викриття зловмисників проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Служба безпеки України