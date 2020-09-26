СБУ викрила у Кропивницькому студію із виготовлення комуністичних пропагандистських роликів

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією викрили у Кропивницькому приватну відеостудію із виготовлення сюжетів для пропаганди комуністичного тоталітарного режиму.

Оперативники спецслужби встановили, що двоє мешканців облцентру знімали відеосюжети для російського медійного інтернет-проекту «Красная школа». Цикл так званих «пізнавальних відео» про створення і розвиток СРСР та історію РФ автори монтували на власному обладнанні. Сімейна пара також виступала як автори та ведучі роликів про соціально-політичне життя Кіровоградщини і діяльність прихильників комунізму в регіоні.

Відзняті матеріали транслювали на сторінках заборонених соцмереж та російському інтернет-сайті «Красное ТВ», який підтримує діяльність керівництва так званих «Л/ДНР».

У межах відкритого кримінального провадження під час обшуків за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці виявили та вилучили комп’ютер, який використовувався як сервер. Віддалений доступ до нього мали співавтори з Росії. Також вилучено техніку, за допомогою якої виготовляли сюжети, жорсткі диски, карти пам’яті, USB-накопичувачі з чорновими матеріалами комуністичного проекту.

У ході досудового слідства чоловік та жінка повністю визнали свою вину.

Рішенням районного суду особи визнані винними у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України, та призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 2 роки із іспитовим терміном 1 рік.

Операція із викриття зловмисників проводилась спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури області.

Марина Яковенко, речниця управління СБУ в Кіровоградській області