СБУ викрила зловмисників, які розкрадали кошти на закупівлях COVID-обладнання для державних лікарень

Служба безпеки України викрила бізнесменів, які незаконно привласнювали державні кошти під час закупівлі медичного обладнання для лікарень, які задіяні в боротьбі з COVID-19. За попередніми оцінками, лише за одним фактом поставок зловмисники завдали державному бюджету збитків на майже 2 млн грн.

Оперативники СБУ викрили цю схему у Львівській області.

Фігуранти виграли контракт на постачання обладнання на 30 млн грн. Втім, усупереч вимогам законодавства, «ділки» безпідставно включили до ціни товару податок на додану вартість.

Крім того, вони використали ще один «гачок», щоб штучно завищити вартість обладнання. А саме ‒ укладали фіктивні угоди між підконтрольними компаніями-посередниками, зареєстрованими у т.ч. в офшорних зонах.

Відповідно до висновку Державної аудиторської служби України вказана «схема» завдала збитки державному бюджету майже на 2 млн грн.

За підсумками обшуків у двох регіонах країни вилучено міжнародні контракти, фінансово-господарську документацію та інші матеріали, що мають значення для документування противної діяльності.

Одному з організаторів «схеми» повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Триває комплекс слідчих та інших процесуальних дій, спрямований на доведення безпосередньої причетності до злочинної діяльності інших фігурантів розслідування.

Документування протиправної діяльності проводило Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ за процесуального керівництва прокурорів Подільської окружної прокуратури м. Києва.

СБУ