СБУ виявила арсенал зброї у депутатів Кіровоградщини, які займалися вимаганням коштів

СБУ виявила у трьох депутатів селищних рад у Кіровоградській області незареєстровану вогнепальну зброю. Серед вилученого – пістолети з бойовими набоями і пристроєм для безшумної стрільби.

Перевіряється інформація щодо можливого використання виявлених засобів ураження для розхитування обстановки в регіоні напередодні Дня Незалежності України.

Правоохоронці викрили факт незаконного зберігання зброї в ході розслідування кримінального провадження щодо причетності викритих депутатів до системної корупції.

Серед організаторів протиправної діяльності – керівник обласного осередку однієї з політсил.

За даними слідства, депутати налагодили корупційний механізм одержання грошей від громадян, у тому числі підприємців.

Встановлено, що учасники схеми вимагали 60 тисяч доларів від керівника комерційної структури у сфері енергетики, який підозрюється в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

За гроші вони обіцяли підприємцю сприяння у закритті відповідного провадження та уникнення від кримінальної відповідальності.

Правоохоронці затримали двох зловмисників після передачі всієї суми хабаря. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших винних осіб. Перевіряється причетність до протиправної діяльності посадовців регіональних підрозділів фіскальної і податкової служб.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Управління СБУ в Кіровоградській області спільно із слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Миколаєві, та за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.

СБУ