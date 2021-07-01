СБУ виявила схрони з гранатами та вибухівкою у підвалі багатоповерхівки і колишньому дитячому таборі

СБУ виявила поблизу лінії розмежування схрон з військовими засобами ураження ватажків незаконних збройних угруповань і тайник з гранатами у центрі Сєвєродонецька. Серед іншого, вилучено ручну протипіхотну гранату виробництва РФ.

Зі схованки, облаштованої на території покинутого дитячого табору у Старобільському районі, правоохоронці вилучили:

6,5 кг тротилу;

ручну осколкову гранату та запал до неї;

гранатометний постріл ВОГ-25;

набої для стрілецької зброї.

За оперативними даними, схрон обладнали ватажки бойовиків під час збройного супротиву силам антитерористичної операції улітку 2014 року.

Ще одну схованку з бойовими засобами ураження, правоохоронці виявили у підвалі багатоквартирного будинку у центрі Сєвєродонецька.

З тайнику було вилучено:

ручну протипіхотну гранату РГО російського виробництва та запал до неї;

гранати РГД-5 та запали до них;

реактивний освітлювальний сигнальний патрон.

Наразі встановлено місцевого жителя, який незаконного зберігав виявлені засоби ураження. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

Заходи з вилучення зброї і боєприпасів проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з підрозділами Національної поліції та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

СБУ