СБУ виявила схрони з гранатами та вибухівкою у підвалі багатоповерхівки і колишньому дитячому таборі
СБУ виявила поблизу лінії розмежування схрон з військовими засобами ураження ватажків незаконних збройних угруповань і тайник з гранатами у центрі Сєвєродонецька. Серед іншого, вилучено ручну протипіхотну гранату виробництва РФ.
Зі схованки, облаштованої на території покинутого дитячого табору у Старобільському районі, правоохоронці вилучили:
- 6,5 кг тротилу;
- ручну осколкову гранату та запал до неї;
- гранатометний постріл ВОГ-25;
- набої для стрілецької зброї.
За оперативними даними, схрон обладнали ватажки бойовиків під час збройного супротиву силам антитерористичної операції улітку 2014 року.
Ще одну схованку з бойовими засобами ураження, правоохоронці виявили у підвалі багатоквартирного будинку у центрі Сєвєродонецька.
З тайнику було вилучено:
- ручну протипіхотну гранату РГО російського виробництва та запал до неї;
- гранати РГД-5 та запали до них;
- реактивний освітлювальний сигнальний патрон.
Наразі встановлено місцевого жителя, який незаконного зберігав виявлені засоби ураження. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії.
Заходи з вилучення зброї і боєприпасів проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з підрозділами Національної поліції та Держслужби з надзвичайних ситуацій.