СБУ встановила двох нових підозрюваних у корупційній схемі з дозвільними документами моряка

СБУ продовжує розслідувати масштабну злочинну схему оформлення дозвільних документів моряків. У ході слідчих дій встановлено двох організаторів несанкціонованого втручання в роботу відповідного Державного реєстру.

За матеріалами кіберфахівців СБУ зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжних заходів.

Перевіряється причетність до оборудки колишніх та діючих високопосадовців морської галузі України.

Крім того, проведено додаткові обшуки за адресами проживання та в офісних приміщеннях учасників схеми. Виявлено нові докази їх протиправної діяльності, у тому числі:

чорну бухгалтерію;

комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

Нагадаємо, що у липні цього року СБУ викрила і заблокувала механізм незаконного оформлення дозвільних документів моряків. Для реалізації оборудки зловмисники здійснювали несанкціоноване втручання у відповідний державний реєстр.

Орієнтовний розмір щорічних «прибутків» організаторів схеми становив понад 150 млн дол.

Наразі триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ спільно з Головним управлінням СБУ в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

СБУ