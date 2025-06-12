СБУ встановила обставини теракту поблизу одного із ТРЦ Рівного та затримала причетних до вибуху осіб

Служба безпеки спільно з Національною поліцією задокументувала злочини окупантів та затримала осіб, причетних до теракту 20 березня цього року поблизу одного із ТРЦ міста Рівне.

У ході досудового розслідування співробітникам спецслужби вдалось покроково відтворити події того дня, а також ідентифікувати три групи осіб, які виконували завдання рф.

Встановлено, що окупанти планували здійснити теракт проти працівників районного управління поліції у Рівному, коли поблизу підрозділу перебуватиме велика кількість правоохоронців.

Через збіг випадкових обставин саморобний вибуховий пристрій здетонував завчасно.

У ході пошукових заходів співробітники Служби безпеки встановили та затримали особу, що виготовила на замовлення рф СВП, який здетонував в автомобілі.

Зловмисником виявився 41-річний наркозалежний житель м. Рівне, який шукав «швидкі» заробітки на телеграм-каналах, де і був завербований російською спецслужбою.

Для виконання замовлення фігурант залучив ще трьох мешканців Рівного, які допомагали йому знайти та придбати необхідні компоненти до вибухового пристрою.

За наданими від окупантів інструкціями, чоловік виготовив механізм дистанційного підриву з віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

Фігурант активував вибухівку, замаскувавши її у металеву коробку для алкогольного напою, та залишив у схроні, а геолокацію скинув російському куратору.

Російські спецслужбісти, щоб «замести» сліди, залучили до протиправної діяльності ще і двох 16-річних дівчат з Рівного.

Так, за переданими координатами вони забрали активований вибуховий пристрій із схрону та згідно «плану» замаскували під подарунок.

У одному із найбільш відвідуваних ТРЦ м. Рівне зловмисниці уже активований СВП спакували у подарунковий папір та перемістили через усе місто для передачі невідомому їм чоловіку, на якого вказав «куратор».

Ним виявися житель м. Харків, якого спецслужби рф «в темну» залучили до безпосереднього виконання теракту.

Чоловік, шукаючи «легких заробітків» на Телеграм-каналах, познайомився із представником російської спецслужби, який пообіцяв йому гроші за виконане завдання.

Згідно «плану», фігурант приїхав до Рівного та орендував в обласному центрі квартиру. Месенджером отримав від російського куратора місце, де він забрав у двох дівчат «подарунок», який мав завезти до районного управління поліції. Для цього він скористався послугами таксі.

У момент, коли житель Харківщини перебував у таксі, на мобільний телефон, що був під’єднаний до СВП, прийшло випадкове смс-сповіщення, яке спричинило детонацію вибухового пристрою.

Унаслідок події водій таксі та пасажир отримали травми різного ступеню тяжкості.

Слідчі Служби безпеки регіону повідомили зловмиснику, що виготовив СВП, про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 2 ст. 258 (терористичний акт);

– ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами)

– ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухового пристрою, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Водночас, 16-річній рівнянці, яка приймала безпосередню участь у теракті, також повідомлено про підозру у незаконному поводженні із вибуховими речовинами, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

На разі вирішується питання повідомлення про підозру іншим особам, причетних до теракту.

Заходи із викриття здійснювали співробітники СБУ в Рівненській області у взаємодії із підрозділами ГУ НП в Рівненській області за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.

Управління СБ України в Рівненській області