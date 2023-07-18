СБУ встановила особи ще 30 колаборантів, які проводять репресії в тимчасово окупованих регіонах України

Служба безпеки зібрала докази вини ще 30 колаборантів, які входять до складу окупаційних органів рф у тимчасово захоплених районах півдня та сходу України.

Серед них – 24 прихильники рашизму, які вступили до створеного російськими загарбниками «Новокаховського міського відділу поліції мвс Херсонської області».

У лавах каральної установи вони беруть активну участь у придушенні проукраїнських акцій протесту на території міста.

Зафіксовано випадки викрадення учасників руху опору та розграбування їхнього приватного майна.

Також фігуранти здійснювали подворові обходи, під час яких погрожували людям ув’язненням у разі «неявки» на фейковий референдум щодо «приєднання» регіону до рф.

Ще трьох колаборантів ідентифіковано на Луганщині. З літа 2022 року вони очолюють окупаційну адміністрацію у тимчасово захопленому Біловодську Старобільського району.

Встановлено, що лише за пів року поплічники ворога провели понад 30 масових заходів на підтримку кремлівського режиму.

Для імітації суспільної «активності» вони примушували до участі у проросійських мітингах представників комунальних установ, закладів освіти та учнів навчальних закладів.

Крім того, повідомлено про підозру очільницям створених агресором трьох місцевих відділень «центру надання муніципальних послуг».

На цих «посадах» колаборантки виконують «рознарядки» з москви щодо примусової паспортизації місцевих жителів. Для цього взаємодіють з представниками росреєстру та мвс рф.

На підставі зібраних доказів усім зловмисникам повідомлено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Оскільки фігуранти перебувають на тимчасово окупованій території нашої держави, тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України