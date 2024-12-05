СБУ викрила адміністратора одного із ТГ-каналів «для ухилянтів» на співпраці з ФСБ

Контррозвідка Служби безпеки викрила організатора «схем для ухилянтів» на співпраці із фсб.

Співробітники СБУ затримали його у серпні цього року, коли він у ластах намагався перепливти ділянку р. Дніпро на кордоні з білоруссю, щоб потім переїхати до рф.

Під час розслідування слідчі СБУ здобули докази, що фігурант був на контакті із представниками ворожої спецслужби, цілеспрямовано зривав мобілізацію в Україні і після втечі до рф планував брати участь в інформаційно-психологічних операціях фсб.

За матеріалами справи, фігурантом виявився 52-річний мешканець Житомирської області, експредставник забороненої партії «Держава», якого дистанційно завербувала спецслужба кремля.

За вказівкою фсб агент спочатку адміністрував існуючі, а потім створив мережу нових Телеграм-каналів, в яких надавав військовозобов’язаним детальні інструкції щодо уникнення призову.

Зокрема, він пропонував ухилянтам втекти до рф через заздалегідь підготовлені маршрути «в обхід» контрольно-пропускних пунктів

Щоб розробити шляхи втечі через лісові стежки або водойми, агент розвідував відповідні ділянки держкордону, позначав їх на картах та направляв своїм клієнтам.

Після втечі до рф фігурант планував брати участь в інформаційно-психологічних операціях фсб. У прямих ефірах ворожих пропагандистів він нібито від імені пересічних громадян України мав дискредитувати державні інституції нашої країни.

На підставі нових фактів підривної діяльності фігуранта слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Матеріали справи скеровано до суду. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше злочинні дії фігуранта кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 332 (незаконне перетинання державного кордону України).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Чернігівській області спільно Державною прикордонною службою України за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури.

Служба безпеки України