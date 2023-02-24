СБУ викрила агітаторів, які вихваляли рашистів: серед затриманих колишній мер з Чернігівщини
Служба безпеки затримала ще двох поплічників агресора у результаті контрдиверсійних заходів у північних регіонах України. Зловмисники масово розповсюджували через соцмережі заклики до підтримки російських окупантів та виправдовували їхні воєнні злочини.
Одним із ворожих агітаторів виявився колишній мер райцентру у Чернігівській області, який був засуджений за вимагання хабарів.
За даними контррозвідки СБУ, напередодні повномасштабного вторгнення він звільнився з виправної установи, де відбував покарання за скоєння злочину.
Під час окупації області військами рф ексголова вирішив продемонструвати окупантам, що готовий до співпраці.
Для цього почав поширювати в інтернеті дописи, в яких хотів дискредитувати Сили оборони та популяризував терористичні організації «л/днр».
Після звільнення регіону зловмисник сподівався уникнути правосуддя, але співробітники СБУ його викрили.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Ще однією ворожою пропагандисткою є мешканка Києва, яка публічно закликала до захоплення державної влади та вихваляла кремлівський режим.
Також вона виправдовувала російські повітряні удари по українських містах, унаслідок чого були загиблі і поранені мирні жителі.
Деструктивний контент зловмисниця поширювала з власного акаунта у забороненій соцмережі «Вконтакте».
Кіберфахівці Служби безпеки поетапно задокументували її підривну діяльність і затримали.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);
- ч.1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ч. 3. ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Обом зловмисникам суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають розслідування.
Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та Чернігівської обласної прокуратури.Tweet