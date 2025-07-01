СБУ викрила мешканця Ужгорода, який «злив» у соцмережі пересування військової техніки ЗСУ

Служба безпеки викрила мешканця Ужгорода, який незаконно поширив інформацію про пересування військової техніки ЗСУ.

Встановлено, що чоловік особисто відзняв відео переміщення військової техніки. Потім він розмістив його у соцмережі.

СБУ вжила вичерпних заходів із убезпечення військової техніки та оперативно встановила особу правопорушника. Ним виявився 23-річний мешканець Ужгорода.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ в Закарпатській області повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Йому загрожує до 5 років тюрми.

Документування та викриття протиправної діяльності проводили оперативники та слідчі СБУ в Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.

Управління СБ України в Закарпатській області