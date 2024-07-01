СБУ викрила на хабарництві ексначальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції

Служба безпеки, за сприяння керівництва Міністерства юстиції, ліквідувала корупційну схему в Західному міжрегіональному управлінні Мін’юсту, яке є головним органом із державної правової політики у 7 областях на заході України.

Фігуранти систематично отримували хабарі за незаконне закриття виконавчих проваджень стосовно громадян, що мають боргові зобов’язання. Наразі всіх учасників незаконної схеми звільнено із займаних посад.

За матеріалами справи, до організації злочинної діяльності причетний колишній керівник міжобласної структури Мін’юсту, який залучив до протиправного механізму кількох своїх підлеглих. На момент викриття корупційної схеми співробітниками СБУ він був діючим очільником установи.

За неправомірну вигоду посадовці управління Мін’юсту пропонували боржникам закрити виконавче провадження без сплати визначених судом платежів.

Для передачі коштів організатор схеми залучив посередника – мешканця Івано-Франківська.

У подальшому фігуранти розподіляли грошову винагороду між собою, а виконавчі провадження закривали з формулюванням «у зв’язку з повним погашенням боргу».

Під час обшуків за місцями роботи, проживання та у транспортних засобах зловмисників виявлено:

великі суми готівки, ймовірно одержані злочинним шляхом;

матеріали виконавчих проваджень, учасники яких були залучені до оборудки;

мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

Наразі ексначальнику Західного міжрегіонального управління Мін’юсту повідомлено про підозру ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Його звільнено із займаної посади.

Дії посередника кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупційної схеми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Служба безпеки України