СБУ викрила на хабарництві начальника одеської митної лабораторії

Служба безпеки викрила на корупції начальника одеського управління експертиз та досліджень спеціалізованої лабораторії Держмитслужби.

Посадовець налагодив механізм систематичного вимагання грошей з бізнесменів.

За хабарі чиновник обіцяв імпортерам продовольчої продукції не створювати штучних перешкод під час досліджень якості іноземних товарів, які ввозяться в Україну.

Крім цього, він «гарантував» підприємцям «прискорений» процес оформлення відповідної документації з позитивними висновками експертизи. За кожне «позачергове» дослідження посадовець вимагав 300 дол.

Щодня через митну лабораторію в Одесі проходили десятки представників комерційних структур, які переправляли іноземну продукцію в Україну.

Співробітники СБУ задокументували численні факти одержання зловмисником неправомірної вигоди.

Правоохоронці затримали фігуранта на робочому місці під час одержання чергового хабаря.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до корупційної схеми.

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ Одеської області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури. Досудове розслідування здійснюють слідчі Національної поліції в Одеській області.

Служба безпеки України