СБУ викрила на хабарництві начальника одеської митної лабораторії
Служба безпеки викрила на корупції начальника одеського управління експертиз та досліджень спеціалізованої лабораторії Держмитслужби.
Посадовець налагодив механізм систематичного вимагання грошей з бізнесменів.
За хабарі чиновник обіцяв імпортерам продовольчої продукції не створювати штучних перешкод під час досліджень якості іноземних товарів, які ввозяться в Україну.
Крім цього, він «гарантував» підприємцям «прискорений» процес оформлення відповідної документації з позитивними висновками експертизи. За кожне «позачергове» дослідження посадовець вимагав 300 дол.
Щодня через митну лабораторію в Одесі проходили десятки представників комерційних структур, які переправляли іноземну продукцію в Україну.
Співробітники СБУ задокументували численні факти одержання зловмисником неправомірної вигоди.
Правоохоронці затримали фігуранта на робочому місці під час одержання чергового хабаря.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
Зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до корупційної схеми.
Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ Одеської області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури. Досудове розслідування здійснюють слідчі Національної поліції в Одеській області.Tweet