СБУ викрила на Харківщині та Прикарпатті ще двох прихильників рашизму: один з них збирався втекти до Hосії

СБУ затримала ще двох прокремлівських інтернет-агітаторів, які діяли у Харкові та Івано-Франківську. Зловмисники публічно виправдовували збройну агресію рф проти України, героїзували російських окупантів та вихваляли колишній срср.

Для поширення деструктивного контенту обидва фігуранти створили анонімні акаунти у забороненій соцмережі «Одноклассники». Там вони публікували власні антиукраїнські дописи та репостили публікації або відео пропагандистів з країни-агресора.

Так, на Прикарпатті:

кіберфахівці СБУ затримали ворожого агітатора, який популяризував бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнер» і поширював фейкові «новини з фронту».

Також він намагався дискредитувати українських захисників, що воюють на передовій у Донецькій області, насамперед оборонців Авдіївки.

За даними слідства, фігурантом є уродженець села Дубенки, колишній співробітник пенітенціарної служби.

Під час обшуків у його помешканні виявлено мобільний телефон та комп’ютерну техніку, які він використовував для розповсюдження ворожої пропаганди.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

У Харкові:

затримали прихильника рашизму, який вихваляв загарбницьку політику кремля, «ностальгував» за колишнім срср і сподівався на захоплення східного регіону України.

За матеріалами СБУ він раніше отримав повідомлення про підозру, а після цього почав переховуватись від слідства і намагався втекти до росії.

Втім, співробітники Служби безпеки розшукали фігуранта і затримали його. Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинних дій. Фігуранту обрано запобіжний захід ‒ тримання під вартою.

За обома викритими фактами тривають розслідування. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Служба безпеки України