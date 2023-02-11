СБУ викрила на Полтавщині блогера, який закликав до захоплення Києва та фізичного знищення представників влади

Служба безпеки викрила у Полтаві поплічника рашистів, який проводив інформаційно-підривну діяльність на користь країни-агресора.

Зловмисником виявився місцевий блогер, який публічно закликав громадян до насильницького захоплення державної влади та фізичної розправи над вищим військово-політичним керівництвом України.

Крім цього, він розповсюджував образливі вислови щодо однієї з національних меншин, що призводило до загострення внутрішньої обстановки в регіоні.

Свої провокаційні дописи публікував на власних сторінках у Фейсбук та Інстаграм.

У ході розслідування слідчі СБУ ініціювали проведення відповідних експертиз, які підтвердили факти злочинної діяльності ворожого пропагандиста.

Під час обшуку за місцем його проживання правоохоронці виявили мобільні телефони та комп’ютерну техніку, які він використовував для поширення деструктивного контенту.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2, ч. 3 ст. 109 (насильницька зміна чи повалення конституційного ладу),

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Заходи з викриття злочину проводили співробітники СБУ Полтавської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України