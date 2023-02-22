СБУ викрила на Вінниччині зрадника, який вербував українських «тюремників» до ПВК «Вагнер»

Служба безпеки заблокувала у Вінниці канал «рекрутингу» колишніх в’язнів до лав російської приватної військової компанії «Вагнер».

У результаті спецоперації на території обласного центру затримано російського агента, який підбирав «кандидатів» та вербував їх до окупаційного угруповання.

За вступ до російської ПВК і участь у бойових діях проти Сил оборони зловмисник пропонував кожному «рекруту» грошову винагороду у розмірі від 2 до 4 тис. дол. на місяць.

За даними слідства, агентом рашистів виявився місцевий рецидивіст, який 15 років провів за ґратами за розбій та групове зґвалтування.

Саме через широке коло зв’язків у кримінальному середовищі, в тому числі на території країни-агресора, на нього вийшов представник угруповання «Вагнера» і запропонував свою допомогу у війні проти України.

За вказівкою ворога вінничанин почав підшукувати кримінальників для залучення до складу приватної військової компанії рф.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами його листування з «вагнерівцем».

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.

Служба безпеки України