СБУ викрила настоятеля храму УПЦ (МП), який вихваляв окупантів і очікував їх приходу на Вінниччину

Служба безпеки задокументувала підривну діяльність ще одного клірика Вінницької єпархії УПЦ (МП).

Йдеться про настоятеля храму Калинівського благочиння, який публічно виправдовував збройну агресію рф та очікував на прихід окупантів на Вінниччину.

За матеріалами справи, у спілкуванні з вірянами протоієрей вихваляв путіна та закликав до підтримки рашистів.

Також він поширював прокремлівські наративи серед прихожан релігійної громади через Телеграм.

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти злочинних дій, спрямованих на розхитування суспільно-політичної обстановки в регіоні.

Під час обшуків у помешканні фігуранта вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку, яку він використовував для поширення ворожої пропаганди.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили клірику про підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Фігурант перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Вінницькій області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України