СБУ викрила нові схеми ухилення від призову: серед організаторів – член комісії Київського облбюро медико-соціальної експертизи

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Служба безпеки блокувала ще три схеми ухилення українців від призову.

У ході слідчо-оперативних дій в декількох областях України викрито сімох організаторів оборудок.

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За гроші вони пропонували потенційним призовникам уникнути мобілізації на підставі підроблених документів про стан здоров’я та шляхом нелегального перетину кордону.

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Середня вартість таких «послуг» становила від 2 до 8 тис. дол. Ціна залежала від кількості осіб і типу документа.
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🔹 Так, на Київщині:
викрито членів Київського обласного бюро МСЕК, які за грошову винагороду оформляли групи інвалідності для чоловіків призовного віку.
🔹 У Вінницькій області:
знешкоджено групу осіб, які підробляли для своїх «клієнтів» медичні довідки із реквізитами лікарень, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України.
Серед організаторів схеми – викладач навчального закладу, лікар та «айтішник».
🔹 На Закарпатті:
затримано двох мешканців Рахівського району. Вони пропонували «ухилянтам» втекти до ЄС через річку, яка знаходиться на межі кордону.
У вартість «послуг» також входили рятувальні жилети для «безпечного» перетину рубежу.
Під час обшуків правоохоронці виявили:
▪️ мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності;
▪️ медичні документи із ознаками підробки;
▪️ гроші, отримані злочинним шляхом.
Наразі триває розслідування для притягнення зловмисників до відповідальності за трьома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);
▪️ ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);
▪️ ст. 369-2 (зловживання впливом).
Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ спільно з Національною поліцією і Держприкордонслужбою за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України

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