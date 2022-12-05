СБУ викрила очільницю «минобразования рф» в Мелітополі, яка віддала школи під казарми росгвардії

Служба безпеки продовжує викривати злочини зрадників і колаборантів, які перебувають у тимчасово захоплених районах півдня і сходу України.

Слідчі СБУ завершили досудове розслідування щодо керівниці створеного агресором «министерства образования Запорожской области». Обвинувальний акт скеровано до суду.

Перебуваючи на «посаді», вона займалась переформатуванням освітньої системи регіону під потреби країни-агресора.

Встановлено, що зловмисниця підписувала «розпорядження», якими передавала на баланс «министерства внутренних дел рф» будівлі українських навчальних закладів. Серед них – загальноосвітні школи і коледжі.

В подальшому ворог використовував їх для базування особового складу, військової техніки, озброєння та боєприпасів окупаційних угруповань.

Задокументовано, що саме вона «передала» підрозділам росгвардії навчальний корпус і гуртожиток одного з коледжів Мелітополя.

Також колаборантка «передала» загарбникам всі автомобілі і комп’ютерну техніку міського відділу освіти.

Крім того, ворожа поплічниця організувала масштабну агітаційну кампанію за «приєднання» регіону до складу рф. Під час масових заходів особисто закликала людей взяти участь у псевдореферендумі і «проголосувати» на користь кремля.

Під час проведення фейкового плебісциту вона намагалась примусово залучити місцевих педагогів до незаконної діяльності «избирательных комиссий».

У разі незгоди – погрожувала «візитами» до катівень рашистів.

За даними слідства, колаборанткою є колишня директорка одного із закладів освіти в Мелітополі, яка після захоплення міста вступила до лав місцевої «военно-гражданской администрации рф».

Там її призначили керувати так званим «департаментом образования», а згодом очолила «министерство».

На підставі зібраних доказів, слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора) Кримінального кодексу України.

Наразі зловмисниця перебуває на тимчасово окупованій території півдня України. Втім, співробітники СБУ встановили місця її перебування і здійснюють комплексні заходи для притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Розслідування проводили слідчі Служби безпеки Запорізької області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України