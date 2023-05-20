СБУ викрила ще 12 прорашистських інтернет-агітаторів: серед них – «ідеологи» встановлення в Україні пам’ятників Кадирову

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Служба безпеки нейтралізувала підривну діяльність ще 12 проросійських агітаторів, які поширювали антиукраїнський контент в інтернеті.

Так, на Полтавщині:

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За матеріалами СБУ 8 років тюрми загрожує двом ворожим пропагандистам.
Один з них – працівник місцевого підприємства критичної інфраструктури, який прославляв повномасштабне вторгнення в Україну.
Інший фігурант «просував» в інтернеті ідею встановлення в українських містах пам’ятників Кадирову.

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У Дніпропетровській області:
викрито колишнього місцевого комерсанта, що героїзував бойовиків ПВК «Вагнер» та виправдовував їхню участь у штурмі українських міст на сході України.
Деструктивні «гасла» він поширював через інтернет, а також під час спілкування зі знайомими.

На Донеччині:
нейтралізовано цілий «осередок» проросійських інтернет-агітаторів. До нього входило 4 мешканців регіону, які вихваляли бойовиків терористичних організацій «л/днр», задіяних на східному фронті.

У Кіровоградській області:
затримано мешканця Онуфрієвського району. У своїх дописах в соцмережі «Одноклассники» він називав «незаконною» деокупацію Херсона.

У Чернігівській області:
повідомлено про підозру ще двом ворожим агітаторам. На власних акаунтах у соцмережах вони розміщували пропагандистські дописи, які підхоплювали російські інтернет-групи.
Встановлено, що син однієї з фігуранток є російським військовим, з яким вона перебувала на постійному зв’язку.

На Рівненщині:
задокументовано підривну діяльність двох громадянок рф, що мають посвідки на постійне проживання в Україні.
У заборонених соцмережах вони дискредитували українських захисників та схвалювали злочини російських окупантів з Бурятії проти цивільного населення.

За всіма викритими фактами тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Дніпропетровській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Рівненській, Донецькій та Луганській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України

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