СБУ викрила ще 2-х колаборантів: серед них – директорка ліцею, яка під час окупації Харківщини роздавала російські підручники

Служба безпеки продовжує викривати зрадників та колаборантів, які співпрацювали з агресором у період тимчасової окупації території на сході України.

У результаті комплексних заходів у Харківській області викрито 2-х зловмисників, які ще на початку повномасштабного вторгнення рф підтримали російських загарбників.

Серед затриманих – мешканка Вовчанська. Під час окупації міста загарбники призначили її «головним спеціалістом відділу кадрів» окупаційної адміністрації росії.

Виконуючи вказівки місцевого гауляйтера, з липня до вересня 2022 року вона комплектувала «штат» псевдоустанови та закликала людей отримувати паспорти країни-агресора.

Ще однією колаборанткою виявилась 49-річна мешканка Куп’янського району, яку рашисти призначили директоркою одного із захоплених ліцеїв.

На цій «посаді» зловмисниця брала участь у виконанні завдань кремля щодо примусової «інтеграції» освітнього процесу до російських «стандартів».

Зокрема, вона організувала поставку до навчального закладу з рф пропагандистських підручників з історії.

Також колаборантка переконувала родини віддавати дітей до захопленого ліцею. У разі відмови – погрожувала їм позбавленням батьківських прав і відправленням учнів до російських інтернатів.

Після деокупації регіону обидві фігурантки намагалась «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили їх місця перебування і затримали.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за чч. 2 та 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України