СБУ викрила ще 6 колаборантів, які допомагають ворогу на тимчасово окупованих територіях України

Співробітники Служби безпеки України встановила особи та зібрала докази злочинної діяльності ще 6 колаборантів.

Мова йде про двох «топчиновників» фейкової влади Маріуполя, трьох «посадовців» з так званої «лнр» і колишнього керівника об’єктів критичної інфраструктури Херсона, який сьогодні веде активну агітацію на користь загарбників.

Доведено, що усі вони добровільно пішли на співпрацю з ворогом та допомагають рф у встановленні та підтримці окупаційних режимів на тимчасово окупованих територіях.

Так, колаборант з Херсонщини до початку військової агресії рф обіймав керівні посади на об’єктах авіаційної галузі. Після 24 лютого його мобілізували до тероборони Херсона. Та вже в березні він перейшов на бік ворога і почав виступати з заявами про приєднання Херсонщини до рф у проросійських медіа.

Також зловмисник неодноразово, звертаючись до українських військовослужбовців, закликав їх скласти зброю та підтримати зс рф.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Ще одна колаборантка добровільно погодилася очолити так звану громадську приймальню руху «донецька республіка» у Маріуполі. Тепер до її «посадових обов’язків» входить, серед іншого, організація і проведення незаконних виборів та референдуму в українському місті-герої.

Зрадив присязі і депутат Маріупольської міськради від забороненої в Україні партії ОПЗЖ. За це окупанти «довірили» йому посаду «заступника голови адміністрації міста Маріуполя» у сфері житлово-комунального господарства.

Підозру від СБУ отримав і фейковий прокурор із Новоайдара на Луганщині. Він прийняв від ворога пропозицію обійняти посаду «виконувача обов’язків прокурора Новоайдарського району лнр». За лояльність до окупаційної влади зловмисник позбувся статусу т.в.о.

Тож наразі у новому статусі виносить обвинувальні вироки українським патріотам. Він активно допомагає окупантам переслідувати проукраїнських земляків і придушувати їхній спротив окупаційному режиму.

Відповідатимуть за законом і дві «чиновниці» окупаційної влади на Луганщині. Одна з них пішла на угоду з ворогом та очолила так зване «територіальне відділення Державної установи – Республіканський центр зайнятості лнр в Біловодському районі». Інша погодилася виконувати обов’язки «головного лікаря Сватівської міжрайонної санітарно-епідеміологічної станції лнр».

Відносно усіх цих «чиновників» СБУ проводить досудове розслідування за статтею 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Усім їм доведеться відповідати за законом за співпрацю з ворогом.

Служба безпеки України