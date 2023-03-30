СБУ викрила ще чотирьох представників окупаційних «силових структур» на Луганщині
Оперативники та слідчі СБУ продовжують документування діяльності колаборантів, які служать ворогу у лавах незаконної рашистської «поліції».
Зокрема, повідомлено про підозру мешканцю Луганська, який у березні 2022 року зайняв посаду у незаконній «прокуратурі Міловського району генеральної прокуратури лнр».
За наявними даними, раніше він «трудився» у слідчому управлінні «генеральної прокуратури лнр». Після окупації півночі Луганської області був переведений до Мілового, на підсилення сформованої окупантами «прокуратури».
Також підозру отримала мешканка Щастинського району, яка пішла служити в окупаційну «поліцію». Улітку 2022 року вона добровільно зайняла «посаду» у так зв. «Новоайдарском ровд мвд лнр».
А от матеріали завершених кримінальних проваджень щодо її «колег» , які добровільно працевлаштувалися і служать загарбникам у Біловодському та Міловському «райвідділах поліції лнр», вже скеровано до суду.
Правопорушникам доведеться відповідати за колабораційну діяльність за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 15 років ув’язнення та конфіскація майна.
Досудове розслідування проводили слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.
3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях – м. Сєвєродонецьк