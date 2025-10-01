СБУ викрила ще дев’ятьох правоохоронців-зрадників: серед фігурантів – учасник штурму «Азовсталі»

Так, співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність Олексія Гречихіна – так званого «начальника автогосподарства мвс днр».

Встановлено, що «правоохоронець» разом з підлеглими брав участь в організації наступу на «Азовсталь» в Маріуполі, де керував проломом інженерно-бетонних споруд, що надало доступ штурмовим підрозділам ворога проникнути на територію комбінату.

Наразі на займаній посаді фігурант координує будування укріплень та переправ, чим допомагає просувати логістику рашистів на східному фронті.

Крім нього, заочну підозру від СБУ також отримали:

Олексій Петрикін – «заступник начальника управління з питань міграції мвс днр»; Анна Шереметова – «державний митний інспектор правового відділу Донецького митного управління» Дмитро Пахомов – «начальник головного управління федеральної служби судових приставів по днр»; Сергій Клименко – «участковий уповноважений поліції Волновахського відділу поліції мвс рф «Волновахський»; Геннадій Мацафей – «помічник начальника районного відділу – оперативний черговий штабу відділення поліції №4 мвс рф «Маріупольське»; Леонід Коновалов – «перший заступник начальника районного відділу – начальника кримінальної поліції Ленінського районного відділу Донецького міського управління мвс днр»; Артем Демура – «старший оперуповноважений з особливо важливих справ відділу оперативного супроводу управління внутрішньої безпеки мвс днр»; Кристина Корольова – «старший слідчий слідчої частини Слідчого управління мвс днр».

У ході оперативних дій співробітники СБУ зібрали всі установчі дані на кожного колаборанта, задокументували злочинну діяльність і встановили місця їх перебування та маршрути переміщення, адже вони переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території Донеччини.

Зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 та ще чотирьом з них додатково інкриміновано ч.ч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.