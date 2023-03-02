СБУ викрила у своїх лавах ще одну прихильницю «руського міра»

Служба безпеки продовжує системне очищення власних лав. Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з Державним бюро розслідувань викрило на антиукраїнській діяльності посадовицю одного з регіональних органів Служби.

Вона виправдовувала збройну агресію рф проти України та заперечувала військові злочини російських окупантів.

Також фігурантка намагалась представити російський ракетний удар по пологовому будинку в Маріуполі як «нагнітання обстановки» і заперечувала факти ворожих обстрілів Запорізької АЕС.

Як зазначав раніше Голова СБУ Василь Малюк, очищення Служби від зрадників і деструктивних елементів – один із пріоритетів сьогодні. «Ми продовжуємо курс на самоочищення Служби і не збираємося зупинятися. СБУ – це не місце для агентів кремля і людей, які не вірять у перемогу України. Якщо хтось зрадив присязі та українському народові – мусить відповісти за законом», – підкреслив Василь Малюк.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників, вчинене службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання їй міри запобіжного заходу.

Слідчо-оперативні дії проводили за процесуального керівництва Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Служба безпеки України