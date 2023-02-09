СБУ викрила українську продовольчу корпорацію, яка фінансувала «фонд» Пушиліна на підтримку окупантів

Служба безпеки заблокувала у Дніпропетровській області українську міжрегіональну продовольчу корпорацію, яка фінансувала терористичну організацію «днр».

Компанія мала частину активів на тимчасово окупованій території Донецької області і сплачувала «податки» терористам. За даними СБУ, підприємство перерахувало у «бюджет днр» понад 4 млн у гривневому еквіваленті.

Також зафіксовано, що ця корпорація здійснювала «відрахування» до «фонду» терориста Пушиліна на підтримку російських окупаційних угруповань.

Як свідчать матеріали слідства, організатором незаконної діяльності виявився власник компанії, створеної на початку двохтисячних років на Донеччині.

Підприємство займалось дистрибуцією оптових партій продовольчих товарів через торговельні мережі у різних регіонах України.

У 2014 році засновники комерційної структури перевели частину її активів на підконтрольну українській владі територію Донецької області, а після повномасштабного вторгнення – на Дніпропетровщину.

Інша частина бізнесу увесь цей час залишилася на тимчасово окупованій території сходу України.

При цьому власник компанії налагодив там збут продовольства і перерахування одержаних прибутків на користь місцевої окупаційної адміністрації.

Постачання продукції здійснювали через афілійовані комерційні структури, які перебували у захоплених районах.

Під час обшуків за адресами складських та офісних приміщень компанії на Дніпропетровщині, а також у помешканнях фігурантів виявлено:

фінансово-господарську документацію;

чорнові записи;

комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), вирішується питання щодо повідомлення про підозру топменеджерам корпорації та обрання міри запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Заходи з викриття злочину проводили співробітники СБУ Дніпропетровської області спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України