СБУ викрила в Лимані експосадовців Укрзалізниці, які ремонтували російські військові ешелони

Служба безпеки затримала ще двох поплічників рашистів у результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Донецької області.

Зловмисниками виявились двоє колишніх посадовців місцевого підрозділу Укрзалізниці, які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників.

Під час тимчасового захоплення Лиману вони добровільно пішли на співпрацю з ворогом, за що отримали призначення до складу окупаційної адміністрації.

Встановлено, що один з колаборантів очолив дорожні електромеханічні майстерні у створеній агресором «дирекції інфраструктури залізниці днр».

Інший – став його підлеглим і виконував функції «головного інженера».

Разом вони мали забезпечувати справність залізничних об’єктів для перекидання особового складу, озброєння та боєприпасів окупаційних угруповань на східний фронт.

Для цього координували роботу дорожніх майстерень з відновлення електропідстанцій на залізних сполученнях в захоплених районах Волновахи та Іловайська.

Після звільнення Лиману зловмисники намагались «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя.

Однак, співробітники СБУ встановили їхнє місцезнаходження і затримали.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності винних осіб.

Заходи проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України