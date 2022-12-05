СБУ викрила «віцемера» окупантів на Донеччині, яка відповідала за депортацію до рф мешканців Маріуполя і Волновахи
Служба безпеки продовжує викривати злочини зрадників і колаборантів, які перебувають у тимчасово окупованих районах сходу і півдня України.
У результаті слідчо-оперативних дій задокументовано незаконну діяльність так званого «заместителя главы администрации города Торез» (сучасна українська назва – Чистякове).
Перебуваючи на «посаді», вона поширювала кремлівський режим у захопленому українському місті і допомагала ворогу у незаконному «приєднанні» регіону до складу рф.
Крім того, зрадниця виконувала завдання москви щодо депортації мешканців окупованих районів Донеччини до країни-агресора.
Для цього вона організувала в місті транзитний «перевалочний пункт», який використовували для примусового вивезення українців до віддалених регіонів росії, зокрема Східного Сибіру і Далекого Сходу.
За даними слідства, поплічницею ворога є мешканка Єнакієвого, яка у 2016 році приєдналась до терористичної організації «днр».
Згодом її призначили «керуючою справами» місцевої окупаційної адміністрації, а потім «перевели» до окупаційної адміністрації Тореза.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.
Щоб уникнути правосуддя зловмисниця переховується на тимчасово захопленій території Донеччини.
Однак, співробітники СБУ знають про місцезнаходження зрадниці і проводять комплексні заходи для її притягнення до відповідальності за злочини проти України.
Розслідування проводили співробітники Служби безпеки Чернівецької області за процесуального керівництва органів прокуратури.Tweet