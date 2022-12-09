СБУ виявила підозрілих осіб, незареєстровану зброю і російські агітки на об’єктах УПЦ «кремлівського» патріархату

Служба безпеки України завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на обʼєктах УПЦ (МП) у Київській та Херсонській областях.

У результаті на території Пустинно-Миколаївського скита, який знаходиться у «забороненій» Чорнобильській зоні, було виявлено 16 підозрілих осіб. Серед них – чоловіки спортивної статури.

Вони перебували на обʼєкті незаконно, оскільки цивільні особи не мають права знаходитися у зоні відчуження, через яку рашисти намагалися прорватися на Київ у лютому-березні цього року.

Наразі стосовно них складено протоколи про адміністративні правопорушення за ст.46-1 КУпАП «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення». Перевіряється їхня причетність до злочинів проти державної безпеки.

На горищі цього ж обʼєкта співробітники СБУ виявили маскувальну сітку, яка зазвичай використовується у військових цілях: для маскування озброєння, техніки та інженерних споруд.

У приміщеннях Херсонської єпархії було знайдено рушницю без відповідних дозвільних документів, прапор і золотий герб росії.

Спецслужба також взяла на опрацювання інформацію щодо декількох священнослужителів, які ймовірно, контактують з громадянами рф і рб.

Крім того, правоохоронці виявили пропагандистські матеріали, де прославляється росія.

Наголошуємо, що СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.

Безпекові заходи СБУ проводилися в межах чинного законодавства спільно з Національною поліцією та добровольчими формуваннями територіальних громад за безпосередньої участі представників УПЦ (МП).

Служба безпеки України