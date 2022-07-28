СБУ взялася за митників, які дозволили вивезти з України без декларування понад $28 млн. у валізах

Співробітники Служби безпеки України розслідують факти незаконного переміщення через державний кордон великого обсягу готівкових коштів. Зокрема, іде збір доказової бази щодо протиправного вивезення з України 28 млн доларів США та 1,3 млн євро.

За наявною інформацією, ці готівкові кошти були запаковані у валізи та переміщені за один раз через «зелений коридор» пункту пропуску Закарпатської митниці.

Такий спосіб вивезення коштів суперечить українському законодавству, тому що через «зелений коридор» (без декларування) можна вивозити не більше 10 тис. доларів США за раз.

Більше того, співробітники митниці не мають права пропустити автомобіль без його попереднього огляду. Тому виявивши гроші, повинні були конфіскувати їх, як це передбачено законодавством.

Співробітники СБУ провели серію обшуків у митному посту «Лужанка» Закарпатської митниці та в місцях проживання фігурантів справи.

У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) вирішується питання щодо повідомлення про підозру.

Наразі триває масштабна робота над збором доказової бази та притягненням до відповідальності усіх причетних осіб.

Заходи з викриття схеми проводили співробітники Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України