СБУ взялася за скандальну ведучу після її вояжу в Донецьк та Маріуполь (документ)

Панченко стверджує, що вона “зараз перебуває не в Україні”, але більшість часу проводить “на Донбасі”, пишуть ЗМІ.

Проти скандально відомої своїми проросійськими поглядами журналістки та ведучої Діани Панченко відкрили кримінальне провадження через її поїздку в окуповані Донецьк та Маріуполь для зйомок “репортажу”.

Про це у своєму Facebook повідомив нардеп з фракції “Голос” Ярослав Юрчишин. За його словами, він у грудні 2022-го року подав депутатські звернення до СБУ та ГПУ щодо матеріалу Панченко, який порушує нацбезпеку України та виправдовує російську агресію.

“Результат: Служба безпеки вже відкрила кримінальне провадження щодо пропагандистки. Свята вже прийшли, Діано. Пора їх зустрічати за святковим столом на допиті”, – написав народний обранець.

Як повідомляє “Детектор медіа“, Панченко стверджує, що вона “зараз перебуває не в Україні”, але більшість часу проводить “на Донбасі”.

Як згодом повідомили у самій СБУ, провадження проти ведучої відкрите за ч.2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Згідно з матеріалами слідства, проросійські сюжети цієї журналістки маніпулюють свідомістю глядачів в інтересах РФ. Серед іншого, йдеться про створений нею нібито документальний фільм про зруйнований росіянами Маріуполь, в якому, на думку слідчих, використовуються пропагандистські наративи ворога.

Наразі тривають необхідні слідчо-оперативні заходи, призначені відповідні експертизи.

Що відомо про скандальну ведучу Діану Панченко

Журналістка і телеведуча була зіркою проросійського підсанкційного телеканалу NewsOne. Після запровадження проти каналу санкцій Панченко стала частиною нового проекту “Перший незалежний“, який не раз відзначався проросійськими наративами.

У квітні 2022-го року Національне агентство із запобігання корупції та громадська організація “Рух “ЧЕСНО” внесли журналістку до списку держзрадників, але вона залишилася в Україні.

У грудні 2022 року Панченко опублікувала фото біля знака “Донецьк”. Знімок дівчина супроводила коментарем, в якому йдеться, що вона там, “де повинна бути”. Там вона зняла пропагандистські матеріали про Донецьк та Маріуполь. // УНІАН