СБУ заблокувала діяльність незаконного російського фінансового проекту «Just2Trade»

Служба безпеки України заблокувала протиправну схему, організовану російським холдингом у нашій країні. Ділки незаконно привласнювали десятки млн грн українських інвесторів через фейкового міжнародного брокера «Just2Trade»*.

Оперативники спецслужби встановили, що оборудку організував громадянин РФ за участі українських громадян. На спеціально створеному вебресурсі ділки пропонували для інвесторів послуги на фондовому ринку. Задокументовано, що компанії, які створили «фінпродукт», не отримували від Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку жодних ліцензій і дозволів на діяльність.

Зловмисники використовували спеціалізоване програмне забезпечення для імітації трансляції електронних торгів на міжнародних біржах. Вони створювали клієнту «персональний кабінет», в якому демонстрували постійне зростання акцій у ціні та пропонували збільшити інвестиції. Після рішення вкладника отримати свої гроші, ділки блокували зв’язок з «клієнтом».

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили електронні та паперові носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність ділків і доводять роботу на країну-агресора.

Документування протиправної діяльності проводилось співробітниками Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно зі слідчими Деснянського УП Головного управління Нацполіції у місті Києві під процесуальним керівництвом Деснянської окружної прокуратури міста Києва.

Триває досудове слідство.

Просимо постраждалих вкладників проекту «Just2Trade» звертатися за телефонами: 0933798814, 0669932484.

*Права на проект належать російському холдингу «Финам», який має сумнівну репутацію у ділових колах. За розробленою організаторами схемою інвестори навіть не набували право власності на цінні папери та інші фінансові інструменти.

Служба безпеки України