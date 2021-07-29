СБУ заблокувала канал збуту в Україні контрабандних екстазі та кокаїну (відео)

СБУ під час спецоперації у Києві та Запорізькій області нейтралізувала міжнародне наркоугруповання. Зловмисники збували у різні регіони України оптові партії контрабандних наркотиків та психотропів.

За оперативними даними, щомісячний «прибуток» ділків від наркобізнесу становив понад 3 млн грн.

Встановлено, що учасники групи налагодили транснаціональний канал незаконного переправлення кокаїну, екстазі та психотропів ЛСД на територію нашої країни. Одержаний від іноземних спільників «товар», зловмисники реалізовували через власну розгалужену мережу дилерів.

Правоохоронці затримали у Києві організатора і двох активних учасників угруповання під час збуту чергової партії наркотиків.

У ході обшуків за місцями перебування ділків у столиці та Запорізькій області виявлено підготовлені до продажу:

майже 2 тис. пігулок екстазі,

приблизно 0,5 кг кокаїну,

марки ЛСД,

понад 1 кг канабісу,

інші докази протиправної діяльності.

Вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить майже 2,5 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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У межах кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до нього.

Заходи з блокування наркобізнесу проводили співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно зі слідчими Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві та за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури м. Києва.

СБУ