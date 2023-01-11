СБУ заблокувала нові канали втечі «ухилянтів» за кордон на заході та півдні України
Служба безпеки заблокувала ще три канали незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку.
У результаті спецоперацій у трьох регіонах України затримано 9 організаторів нелегальних «трафіків». За гроші вони обіцяли своїм клієнтам безперешкодний виїзд до Євросоюзу на підставі підроблених документів або «в обхід» контрольно-пропускних пунктів. Свої «послуги» оцінювали від 1,5 до 3 тис. дол. Сума залежала від дальності регіону і терміновості «поїздки».
Втім, завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти втечі понад сотні осіб.
- Так на Запоріжжі:
нейтралізовано злочинне угруповання, яке спеціалізувалось на нелегальній міграції.
Зловмисники пропонували потенційним призовникам пакет фальшивих документів щодо непридатності до військової служби і таким чином перетнути кордон.
Також ділки створили фіктивний благодійний фонд для того, щоб реєструвати своїх «клієнтів» як волонтерів та водіїв міжнародних гуманітарних рейсів.
- На Закарпатті:
заблоковано ще один канал нелегальної втечі «ухилянтів». Цього разу незаконну діяльність організував місцевий прикордонник.
Посадовець пропонував «допомогу» у виїзді за межі України поза пунктами пропуску.
- В Івано-Франківській області:
викрито місцевого лікаря та чиновницю, які оформлювали «третій» особі фіктивну інвалідність, після чого клієнт мав право супроводжувати її за кордон.
У межах кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
- ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.
Заходи із викриття правопорушень проводили співробітники СБУ Запорізької, Закарпатської та Івано-Франківської областей спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.