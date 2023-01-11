СБУ заблокувала нові канали втечі «ухилянтів» за кордон на заході та півдні України

Published

Служба безпеки заблокувала ще три канали незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку.

У результаті спецоперацій у трьох регіонах України затримано 9 організаторів нелегальних «трафіків». За гроші вони обіцяли своїм клієнтам безперешкодний виїзд до Євросоюзу на підставі підроблених документів або «в обхід» контрольно-пропускних пунктів. Свої «послуги» оцінювали від 1,5 до 3 тис. дол. Сума залежала від дальності регіону і терміновості «поїздки».

Возможно, это изображение 2 человека и люди стоят

Втім, завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти втечі понад сотні осіб.

  • Так на Запоріжжі:
    нейтралізовано злочинне угруповання, яке спеціалізувалось на нелегальній міграції.
    Зловмисники пропонували потенційним призовникам пакет фальшивих документів щодо непридатності до військової служби і таким чином перетнути кордон.
    Також ділки створили фіктивний благодійний фонд для того, щоб реєструвати своїх «клієнтів» як волонтерів та водіїв міжнародних гуманітарних рейсів.
  • На Закарпатті:
    заблоковано ще один канал нелегальної втечі «ухилянтів». Цього разу незаконну діяльність організував місцевий прикордонник.
    Посадовець пропонував «допомогу» у виїзді за межі України поза пунктами пропуску.
  • В Івано-Франківській області:
    викрито місцевого лікаря та чиновницю, які оформлювали «третій» особі фіктивну інвалідність, після чого клієнт мав право супроводжувати її за кордон.

Возможно, это изображение 2 человека и в помещении

Возможно, это изображение в помещении

У межах кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
  • ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.

Заходи із викриття правопорушень проводили співробітники СБУ Запорізької, Закарпатської та Івано-Франківської областей спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України

Like

Tags:

You may also like...