СБУ заблокувала створення фейкової «міської ради» у Запорізькій області: хотіли власні суди і силовий блок

СБУ запобігла спробам дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні через створення самопроголошеної «Енергодарської міської ради». Зловмисники планували створити власні «суди» та «силовий блок» у складі фейкового утворення на Запоріжжі.

За даними слідства, організував протиправну діяльність мешканець Запорізької області. Зловмисник разом зі спільниками намагалися сформувати псевдодержавні утворення на території регіону.

Для легітимізації своїх «повноважень» вони провели підпільні збори і обрали так званих «міського голову» і «депутатів» самопроголошеного органу місцевого самоврядування.

Для залучення «однодумців» до своїх лав зловмисники обіцяли громадянам «посади», звільнення від сплати податків, реєстрації майна, а також непідсудність органам судової влади України.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили у зловмисників:

установчі «документи» фейкових утворень;

протоколи зібрань «активістів»;

комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Вилучені матеріали направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності організаторів незаконних дій.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Управління СБУ в Запорізькій області спільно із слідчими Національної поліції та за процесуального керівництва прокуратури.

СБУ