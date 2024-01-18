СБУ заблокувала Viber-канал, який перешкоджав мобілізації громадян на Львівщині

Ресурс «інформував» про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в регіоні.

Зокрема учасники каналу «зливали» актуальні місця вручення військовозобов’язаним повісток та закликали ховатися від представників військкоматів.

Відомості про «локації» перебування працівників ТЦК публікувались в он-лайн режимі завдяки інформаторам серед місцевих жителів.

Через постійне оновлення інформації Viber-канал набирав чималого розголосу та швидко «нарощував» аудиторію.

Під час оперативних заходів співробітники спецслужби встановили особи всіх організаторів злочинної діяльності.

У фігурантів правоохоронці вилучили мобільні телефони із доказами протиправних дій.

Служба безпеки України нагадує, що за вказану протиправну діяльність загрожує відповідальність згідно ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років ув’язнення.

Управління СБ України у Львівській області