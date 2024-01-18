СБУ заблокувала Viber-канал, який перешкоджав мобілізації громадян на Львівщині
Ресурс «інформував» про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в регіоні.
Зокрема учасники каналу «зливали» актуальні місця вручення військовозобов’язаним повісток та закликали ховатися від представників військкоматів.
Відомості про «локації» перебування працівників ТЦК публікувались в он-лайн режимі завдяки інформаторам серед місцевих жителів.
Через постійне оновлення інформації Viber-канал набирав чималого розголосу та швидко «нарощував» аудиторію.
Під час оперативних заходів співробітники спецслужби встановили особи всіх організаторів злочинної діяльності.
У фігурантів правоохоронці вилучили мобільні телефони із доказами протиправних дій.
Служба безпеки України нагадує, що за вказану протиправну діяльність загрожує відповідальність згідно ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).
Санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років ув’язнення.
Управління СБ України у Львівській області