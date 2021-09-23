СБУ заблокувала загальнонаціональний канал реалізації контрафактних цигарок

Служба безпеки України заблокувала канал масштабної реалізації контрафактних тютюнових виробів. Нелегальний бізнес приносив його власникам мільйонні прибутки, а підроблену продукцію постачали у більшість регіонів України.

За попередніми даними, підакцизні цигарки закуповували «в чорну» у посередників заводів-виробників. Їх зберігали на підпільних складах, облаштованих на Івано-Франківщині та Житомирщині. Оптові партії контрафакту реалізовували фактично до усіх регіонів України під виглядом продукції відомих іноземних брендів: як із підробленими марками акцизного податку, так і без них.

За даними слідства, «клієнтів» (переважно власників малого та середнього бізнесу) ділки знаходили через спеціально створену платформу у месенджері Telegram. Замовникам цигарки надсилали через сервіси поштового зв’язку.

Під час 12 одночасних обшуків, проведених у декількох регіонах України, правоохоронці вилучили:

сировину для виготовлення тютюнових виробів та підготовлену до збуту продукцію на понад мільйон гривень;

комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності;

чорнову документацію та банківські картки, через які проводилися розрахунки та легалізація коштів;

понад два мільйони гривень готівкою.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Наразі встановлюються всі обставини протиправної діяльності та причетні до неї особи. З’ясовуються збитки, завдані державі, через несплату податків від нелегальної торгівлі підакцизною продукцією.

Викриття протиправної діяльності проводили співробітники Управління СБУ в Житомирській області за процесуального керівництва Коростенської окружної прокуратури.

СБУ