СБУ заборонила в’їзд румунській посіпаці «х*йла», яка закликала його до захоплення України

Служба безпеки на 3 роки заборонила в’їзд в Україну голові проросійської румунської партії «SOS Румунія» Діані Йованович-Шошоаке, яка підтримує війну рф проти України.

За даними української спецслужби, зарубіжна політикиня пише листи путіну, в яких вихваляє повномасштабне вторгнення рф і закликає до захоплення нашої держави.

Водночас Шошоаке ставить під сумнів національний суверенітет та міжнародно визнані кордони України, зокрема в її західних та південно-західних регіонах.

Крім того, іноземка регулярно поширює наративи кремля під час своїх публічних виступів на території Румунії та інших країн Євросоюзу.

Служба безпеки продовжує документувати підривну діяльність зарубіжних поплічників росії, які загрожують державній безпеці України, і в межах законодавства продовжить вживати всі необхідні заходи для захисту національної безпеки нашої держави.

Служба безпеки України