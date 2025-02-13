СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу, який наказав ударити «Іскандером» по Миколаївській облраді

Служба безпеки зібрала докази воєнних злочинів з боку російського генерала армії Олександра Дворнікова – колишнього командувача Південного військового округу збройних сил рф.

29 березня 2022 року за його наказом окупанти здійснити ракетний удар по адміністративній будівлі Миколаївської обласної ради.

Для здійснення повітряної атаки ворог застосував крилату ракету класу «земля-земля».

Її запуск відбувся з оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер», який базувався на тимчасово окупованій території АР Крим.

Тоді унаслідок ворожого удару загинуло 36 людей. Ще 38 – отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Крім того, під час вибуху було пошкоджено розташовані поруч багатоквартирні будинки, центр дитячої творчості, комерційні об’єкти та цивільні авто громадян.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Дворнікову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, які спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Миколаївській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

Служба безпеки України